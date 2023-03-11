Самым сильным составом: кто из украинцев будет бежать в эстафетных гонках в Эстерсунде
Источник:Суспильне Спорт
В субботу, 11 марта, на этапе Кубка мира в Эстерсунде состоятся эстафеты для мужчин и женщин. Сборная Украины определилась с составом на последние эстафетные гонки сезона.
Тренерский штаб сборной Украины определил квартеты на эстафетные гонки в шведском Эстерсунде. Первыми на дистанцию выйдут женщины, а затем стартуют мужчины.
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Украина представлена на предпоследнем этапе Кубка мира в Эстерсунде пятью биатлонистами в женской и мужской командах.
В эстафетную четверку среди женщин не попала Любовь Кипяченкова. А у мужчин эстафету не побежит Богдан Цымбал, который был 39-м в "индивидуалке".
Составы Украины на эстафетные гонки в Эстерсунде
- Женщины: Юлия Джима – Елена Билосюк – Дарья Блашко – Анастасия Меркушина
- Мужчины: Артем Тищенко – Артем Прима – Денис Насыко – Антон Дудченко
Лучший результат в эстафетах в биатлонном сезоне-2022/23 женской сборной Украины – восьмое место, а мужской – шестое.