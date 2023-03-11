Тренерский штаб сборной Украины определил квартеты на эстафетные гонки в шведском Эстерсунде. Первыми на дистанцию выйдут женщины, а затем стартуют мужчины.

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Украина представлена на предпоследнем этапе Кубка мира в Эстерсунде пятью биатлонистами в женской и мужской командах.

В эстафетную четверку среди женщин не попала Любовь Кипяченкова. А у мужчин эстафету не побежит Богдан Цымбал, который был 39-м в "индивидуалке".

Составы Украины на эстафетные гонки в Эстерсунде

Женщины: Юлия Джима – Елена Билосюк – Дарья Блашко – Анастасия Меркушина

Юлия Джима – Елена Билосюк – Дарья Блашко – Анастасия Меркушина Мужчины: Артем Тищенко – Артем Прима – Денис Насыко – Антон Дудченко

Важно! Женская эстафета в Эстерсунде состоится в субботу, 11 марта, в 15.00 по киевскому времени. Мужская эстафетная гонка начнется в 17.30.

Лучший результат в эстафетах в биатлонном сезоне-2022/23 женской сборной Украины – восьмое место, а мужской – шестое.