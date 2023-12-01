Последние в Эстерсунде очки в Кубок наций: онлайн-трансляция мужского спринта

2 декабря в шведском Эстерсунде состоится мужской спринт в рамках стартового этапа Кубка мира по биатлону. Следите онлайн за гонкой вместе с нами!

Первый этап Кубка мира по биатлону, проходящий в шведском Эстерсунде, 2 декабря продолжится мужской спринтерской гонкой. Всего на нее заявлен 101 спортсмен, в том числе 5 украинцев.

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Украину представят Антон Дудченко (23), Артем Прима (33), Тарас Лесюк (41), Богдан Цымбал (67) и Денис Насыко (98). Вне заявки остался Артем Тищенко.

Украинцам важно набрать хорошие баллы в Кубок наций

Гонка с 10-километровой дистанцией и двумя огневыми рубежами состоится 2 декабря. Начало запланировано на 15:45 по Киеву.

Следует отметить, что эта гонка станет последней на этапе в Эстерсунде, за которую будут начислены очки в зачет Кубка наций. Именно от места в Кубке наций зависит квота каждой команды на спринты на индивидуальные гонки в следующем сезоне.

Наилучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 22-е место Ирины Петренко в женской индивидуальной гонке.

В предыдущем личном мужском старте, которым была индивидуальная гонка на 20 километров, только Артем Тищенко забежал в зачетную зону Кубка мира, заняв 38 место.

Онлайн-трансляция мужского спринта в Эстерсунде