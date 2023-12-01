Перший етап Кубка світу з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, 2 грудня продовжиться чоловічою спринтерською гонкою. Усього на неї заявлений 101 спортсмен, серед них 5 українців.

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Україну представлять Антон Дудченко (№23), Артем Прима (№33), Тарас Лесюк (№41), Богдан Цимбал (№67) та Денис Насико (№98). Поза заявкою залишився Артем Тищенко.

Українцям важливо набрати хороші бали в Кубок націй

Гонка з 10-кілометровою дистанцією та двома вогневими рубежами відбудеться 2 грудня. Початок запланований на 15:45 за Києвом.

Варто зазначити, що ця гонка стане останньою на етапі в Естерсунді, за яку будуть нараховані очки до заліку Кубка націй. Саме від місця в Кубку націй залежить квота кожної команди на спринти на індивідуальні гонки наступного сезону.

Наразі найкращим результатом збірної України в особистих гонках цього сезону є 22 місце Ірини Петренко в жіночій індивідуальній гонці.

У попередньому особистому чоловічому старті, яким була індивідуальна гонка на 20 кілометрів, лише Артем Тищенко забіг до залікової зони Кубка світу, посівши 38 місце.

Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Естерсунді