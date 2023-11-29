Подвела стрельба стоя: украинские биатлонистки провалили первую в сезоне женскую эстафету

В среду, 29 ноября, в шведском Эстерсунде прошла женская эстафетная гонка. Сборная Украины показала неудачный результат.

На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась женская эстафета. Украину в гонке представляли Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко.

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На каждом этапе спортсменки преодолевали три круга, по два километра каждый. В случае промахов на огневых рубежах спортсменки имели по три дополнительных патрона, чтобы избежать штрафных кругов.

Блашко на втором этапе заработала круг штрафа

Проблемы со стрельбой имели много команд, в том числе Украина. Украинкам тяжело давалась стрельба из положения стоя, прежде всего – Дарьи Блашко, настрелявшей лишние 150 метров дистанции.

Как следствие, после экватора гонки "сине-желтые" рисковали стать "круговыми" и завершить выступление в гонке. Однако этого, к счастью, удалось избежать. На финише Ирина Петренко оказалась 12-й.

В борьбе за победу все решилось на последней стрельбе: шведская финишерша Ханна Эберг подставила свою команду, заработав круг штрафа в самый ответственный момент. Это открыло путь к победе норвежкам во главе с Ингрид Тандреволд. Закрыли тройку призерок немки.

Итог женской эстафеты

1. Норвегия (0+9) 1:18:48,3

2. Швеция (1+9) +41,6

3. Германия (0+4) +47,9

4. Швейцария (0+10) +2:19,9

5. Франция (1+10) +2:23,4

6. Чехия (3+13) +2:47,9

...

12. Украина (1+9) +6:05,3

30 ноября в Эстерсунде состоится мужская эстафета. Начало гонки запланировано на 16:20 по Киеву.