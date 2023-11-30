Открытие новой зимы: Украина объявила состав на женский спринт в Эстерсунде

1 декабря первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде продолжится женским спринтом. Сборная Украины уже объявила состав на гонку.

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц объявил состав команды на спринтерскую гонку в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Также уже известны стартовые номера украинок.

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Две украинки получили ранние стартовые номера

Украину представят Анна Кривонос (№4), Кристина Дмитренко (№6), Анастасия Меркушина (№38), Любовь Кипяченкова (№60) и Дарья Блашко (№91). Вне заявки осталась Ирина Петренко.

Гонка состоится 1 декабря в шведском Эстерсунде и начнется в 15.45 по Киеву. Всего на нее заявлены 102 спортсменки. Интересно, что Блашко начнет гонку через 45 минут после её начала – в 16:30.

Напомним, в прошлом сезоне сборная Украины не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. Лучшим результатом в личных гонках этого сезона является 22-е место Ирины Петренко в женской индивидуальной гонке.