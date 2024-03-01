Четверо украинцев в зачетной зоне: результат мужской "индивидуалки" в Холменколлене

Первый соревновательный день на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене закрывала мужская индивидуальная гонка. Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Дмитрий Пидручный.

На старт мужской "индивидуалки" вышли пять украинских биатлонистов. Однако в зачетную зону сумели пробиться четверо из "сине-желтой" команды, пишет 24 Канал.

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Норвежский подиум в Холменколлене

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный сделал три ошибки на огневых рубежах. Он продемонстрировал лучшую скорость среди украинцев. По этому показателю он был 24-м. 20-километровую гонку Дмитрий завершил на 30-м месте.

Тарас Лесюк в течение гонки претендовал на попадание в 10-ку. Однако две досадные ошибки на "стойке" свели на нет все старания. В итоге Тарас финишировал на 33-м месте.

Лучше всех среди украинцев справился со стрельбой Антон Дудченко. Он ошибся только на втором огневом рубеже. Антон сумел попасть в зачетную зону, завершив гонку 34-м.

На последнюю строчку топ-40 попал Артем Прима. Украинец заработал две минуты штрафа. Пятый участник от Украины Денис Насико финишировал 54-м.

Победителем мужской индивидуальной гонки стал норвежец Штурла Легрейд. "Серебро" досталось Тарье Бё, а бронзовая медаль третьему представителю Норвегии Ветле Кристиансену.

Результат мужской индивидуальной гонки

1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0+0) 49:31.0 минуты

2. Тарьей Бё (Норвегия, 0+0+0+0+1) +28.5

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1) +1:05.6

4. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +1:06.4

5. Йоханнес Бё (Норвегия, 0+1+1+0) +1:14.9

6. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+0+1) +1:44.0

...

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1+1) +4:27.2

(Украина, 0+1+1+1+1) +4:27.2 33. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+0+2) +4:41.7

(Украина, 0+0+0+2) +4:41.7 34. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +4:43.9

(Украина, 0+1+0+0) +4:43.9 40. Артем Прима (Украина, 1+1+0+0) +5:40.5

(Украина, 1+1+0+0) +5:40.5 51. Денис Насико (Украина, 0+1+0+1) +6:35.1

В субботу, 2 марта, в Холменколлене состоятся два масс-старта. Женская гонка на 12,5 километров начнется в 14:20.