Две украинки забежали в топ-15: результат масстарта на этапе в Антхольце

Женский масстарт закрывал программу шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Среди 30 участников гонки было три украинских биатлонистки.

Сборную Украины в женском масстарте представляли три биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Этот вид соревнований стал вторым в сезоне для наших спортсменок, пишет 24 Канал.

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В рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Ленцергайде лучший результат показала Юлия Джима, финишировавшая 19-ю.

В отличие от Артема Примы, допустившего 8 промахов, наши девушки справились со стрельбой. Более того, Анастасия Меркушина до последнего огневого рубежа даже претендовала на попадание в топ-6. Однако по итогу стрельбы пошла на круг штрафа. Это лишило ее возможности сразиться за лучшие места.

На последнем круге Анастасию обошла Юлия Джима, которая в итоге финишировала 13-й. Меркушина завершила гонку на 15-м месте, а Ирина Петренко – на 23-м.

Отметим, что Джима повторила личный рекорд сезона. В спринтерской гонке на этапе в Рупольдинге Юлия финишировала 13-й.

Победительницей масстарта стала Жюлия Симон из Франции. Она на 8,9 секунды опередила свою соотечественницу Лу Жанмонно. Третьей финишировала швейцарка Лена Гекки-Гросс.

Итог женского масстарта в Антгольце.