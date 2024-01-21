Две украинки забежали в топ-15: результат масстарта на этапе в Антхольце
Женский масстарт закрывал программу шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Среди 30 участников гонки было три украинских биатлонистки.
Сборную Украины в женском масстарте представляли три биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Этот вид соревнований стал вторым в сезоне для наших спортсменок, пишет 24 Канал.
Читайте также Сбился прицел: украинец финишировал последним в заключительной гонке этапа в Антгольце
В рамках третьего этапа Кубка мира в швейцарском Ленцергайде лучший результат показала Юлия Джима, финишировавшая 19-ю.
В отличие от Артема Примы, допустившего 8 промахов, наши девушки справились со стрельбой. Более того, Анастасия Меркушина до последнего огневого рубежа даже претендовала на попадание в топ-6. Однако по итогу стрельбы пошла на круг штрафа. Это лишило ее возможности сразиться за лучшие места.
На последнем круге Анастасию обошла Юлия Джима, которая в итоге финишировала 13-й. Меркушина завершила гонку на 15-м месте, а Ирина Петренко – на 23-м.
Отметим, что Джима повторила личный рекорд сезона. В спринтерской гонке на этапе в Рупольдинге Юлия финишировала 13-й.
Победительницей масстарта стала Жюлия Симон из Франции. Она на 8,9 секунды опередила свою соотечественницу Лу Жанмонно. Третьей финишировала швейцарка Лена Гекки-Гросс.
Итог женского масстарта в Антгольце.
- 1. Жюлия Симон (Франция, 0+0+1+0) 34:42.5
- 2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0)+8.9
- 3. Лена Гекки-Гросс (Швейцария, 0+0+1+0) +20.7
- 4. Ванесса Фойгт (Германия, 0+0+0+0) +28.6
- 5. Каролин Кноттен (Норвегия, 0+0+1+1) +46.4
- 6. Лиза Витоцци (Италия, 0+0+0+1) +49.3
- ...
- 13. Юлия Джима (Украина, 0+0+1+0) +1:19.6
- 15. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+1) +1:33.4
- 23. Ирина Петренко (Украина, 0+0+2+0) +3:02.4