Обошлись без штрафных кругов: как выступила сборная Украины в смешанной эстафете в Антхольце

Классический микст закрывал субботнюю программу шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце. Сборная Украины выступила в эстафете в обновленном составе.

В субботу, 20 января, в итальянском Антхольце состоялась классическая смешанная эстафета. Сборная Украины была представлена в гонке квартетом в составе: Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Дениса Насико и Дмитрия Пидручного, пишет 24 Канал.

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Снова подвела точность

Первой начала гонку Анастасия Меркушина, использовавшая на стрельбе один запасной патрон. Свой этап украинка завершила седьмой.

Юлия Джима не сумела улучшить результат Анастасии. Олимпийская чемпионка на каждом огневом рубеже использовала по два дополнительных патрона. Эстафету Юлия передала восьмой.

Дебютант классического микста на Кубке мира Денис Насико отлично отстрелял на "лежке" – пять точных выстрелов. Однако на второй стрельбе Денис использовал два запасных патрона и завершил свой этап девятым. Стоит отметить скорострельность Насико. По этому показателю он стал пятым на этапе, опередив Тарье Бе.

Финишером сборной Украины был Дмитрий Пидручный. Капитан "сине-желтых" использовал три запасных патрона на первом стрельбище и еще два на втором. В итоге Дмитрий пересек финиш девятым.

Победителями классического микста стали норвежцы в составе Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Тарьей с Йоханнесом Бе. На втором месте финишировали в эстафете итальянцы, а на третьем – шведы. Одиннадцать сборных не завершили гонку.

Напомним, что в первой классической смешанной эстафете сезона в Эстерсунде Украина финишировала восьмой.

Результат смешанной эстафеты на Кубке мира в Антгольце

Норвегия (0+8) 1:04:36.3 Италия (0+5) +22.3 Швеция (0+9) +1:07.8 Швейцария (0+8) +1:20.6 Франция (0+6) +1:33.5 Чехия (1+10) +2:16.6 Австрия (0+4) +2:42.7 Германия (2+12) +3:04.6 Украина (0+12) +3:19.7 Болгария (0+4) +4:03.3

Шестой этап Кубка мира в Антгольце завершаится массартами. Первыми на старт выйдут мужчины. Гонка с участием Артема Примы начнется в 13:30.