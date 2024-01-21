Сбился прицел: украинец финишировал последним в заключительной гонке этапа в Антгольце

В воскресенье, 21 января, в итальянском Антгольце прошла последняя мужская гонка шестого этапа Кубка мира. К сожалению, единственный представитель Украины не смог успешно выступить.

В масс-старте сборная Украины была представлена одним участником – Артемом Примой. 36-летний биатлонист отобрался в гонку по квоте тех, кто не входит в топ-25 в общем зачете Кубка мира и получил 27-й номер, пишет 24 Канал.

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Последняя мужская гонка этапа неудачно сложилась для Примы. Украинец суммарно допустил 8 промахов. На первом стрельбище Артем заработал два штрафных круга. Это откинуло украинского биатлониста на предпоследнее место.

Неудачная стрельба продолжилась на следующих огневых рубежах. В итоге Прима финишировал на последнем 30 месте. Отставание от лидера составило более пяти минут.

Весь подиум масс-старта заняли представители сборной Норвегии. Победителем гонки стал Ветле Кристиансен, на втором месте Иоганнес Дале-Скьевдаль, а третьим финишировал Уэбьерн Соерум.

Итог мужского масс-старта в Антгольце.

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) 35:51.4

2. Иоганнес Дале-Скьевдаль (Норвегия, 0+0+1+1) +10.7

3. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+0+0+1) +14.0

4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+0)+20.1

5. Йоханнес Бьо (Норвегия, 2+0+1+1) +23.3

6. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +34.4

…

30. Артем Прима (Украина, 2+3+2+1) +5:33.4

Седьмой этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/24 состоится с 29 февраля по 3 марта в норвежском Холменколлене.