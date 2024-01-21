Сбился прицел: украинец финишировал последним в заключительной гонке этапа в Антгольце
В воскресенье, 21 января, в итальянском Антгольце прошла последняя мужская гонка шестого этапа Кубка мира. К сожалению, единственный представитель Украины не смог успешно выступить.
В масс-старте сборная Украины была представлена одним участником – Артемом Примой. 36-летний биатлонист отобрался в гонку по квоте тех, кто не входит в топ-25 в общем зачете Кубка мира и получил 27-й номер, пишет 24 Канал.
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Последняя мужская гонка этапа неудачно сложилась для Примы. Украинец суммарно допустил 8 промахов. На первом стрельбище Артем заработал два штрафных круга. Это откинуло украинского биатлониста на предпоследнее место.
Неудачная стрельба продолжилась на следующих огневых рубежах. В итоге Прима финишировал на последнем 30 месте. Отставание от лидера составило более пяти минут.
Весь подиум масс-старта заняли представители сборной Норвегии. Победителем гонки стал Ветле Кристиансен, на втором месте Иоганнес Дале-Скьевдаль, а третьим финишировал Уэбьерн Соерум.
Итог мужского масс-старта в Антгольце.
- 1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) 35:51.4
- 2. Иоганнес Дале-Скьевдаль (Норвегия, 0+0+1+1) +10.7
- 3. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+0+0+1) +14.0
- 4. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+0)+20.1
- 5. Йоханнес Бьо (Норвегия, 2+0+1+1) +23.3
- 6. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +34.4
- …
- 30. Артем Прима (Украина, 2+3+2+1) +5:33.4