Не зацепился за десятку: Антон Дудченко занял 16 место в масс-старте на Кубке мира в Эстерсунде

Украинец после половины дистанции шел на подступах к топ-десятке. Впрочем, штрафной круг и медленное шествие в конце опустили его ниже.

В шведском Эстерсунде завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону-2023. На воскресенье были вынесены женский и мужской масс-старты, пишет 24 канал.

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В первой победительницей стала итальянка Доротея Вирер, а из украинок на соревнования никто так и не отобрался. А вот в мужской гонке был один представитель нашей страны – Антон Дудченко.

Украинец имел шансы оказаться в топ-десятке, ведь после двух огневых рубежей ни разу не промахнулся и шел на 11-м месте. Но третьи выстрелы подвели украинца. Антон вынужден был пойти на штрафной круг, из которого вышел 18-ым.

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На последнем огневом рубеже он попал во все мишени из пяти попыток, но подняться выше 16-го места так и не смог. Победителем стал норвежец Кристиансен, более чем на 9 секунд опередивший своего соотечественника Дале.

Результаты мужского масстарта на восьмом этапе Кубка мира в Эстерсунде:

Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 35:17,0 Йоханнес Дале (Норвегия) +9,1 Эрик Порро (Франция) +12,3 Михал Крчмар (Чехия) +16,2 Себастьян Штадлер (Швейцария) +17,7

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