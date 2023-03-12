У шведському Естерсунді завершився восьмий етап Кубка світу з біатлону-2023. На неділю були винесені жіночий та чоловічий масстарти, пише 24 канал.

До теми Італійська холоднокровність: Вірер оформила "золотий" дубль у мас-старті в Естерсунді

У першому переможницею стала італійка Доротея Вірер, а з українок на змагання ніхто так і не відібрався. А ось у чоловічій гонці був один представник нашої країни – Антон Дудченко.

Українець мав шанси опинитись у топ-десятці, адже після двох вогневих рубежів жодного разу не хибив і йшов на 11-му місці. Але треті постріли підвели українця. Антон змушений був піти на штрафне коло, з якого вийшов 18-им.

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На останньому вогневому рубежі він поцілив у всі мішені з п'яти спроб, але піднятись вище 16-го місця так і не зміг. Переможцем стал норвежець Крістіансен, який більш ніж на 9 секунд випередив свого співвітчизника Дале.

Результати чоловічого масстарту на восьмому етапі Кубка світу в Естерсунді:

Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія) – 35:17,0 Йоханнес Дале (Норвегія) +9,1 Ерік Порро (Франція) +12,3 Міхал Крчмар (Чехія) +16,2 Себастьян Штадлер (Швейцарія) +17,7

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