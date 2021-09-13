Календарь кубка мира по биатлону 2021/2022: расписание гонок
Источник:IBU
Опубликован предварительный календарь кубка мира по биатлону в сезоне 2021/2022. Он предусматривает перерыв на зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине.
В новом сезоне предусмотрено десять этапов кубка мира. После седьмого этапа состоятся зимние Олимпийские игры, где тоже представлен биатлон.
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Новый сезон стартует в шведском Остерсунде 26 ноября. Последняя гонка сезона состоится в норвежском Холменколлене 14 марта 2022 года.
Олимпийские игры продлятся с 4 февраля до 20 февраля 2022 года. На турнире запланировано 11 биатлонных гонок.
Календарь биатлонного сезона 2021/2022
- Остерсунд (Швеция): 26 – 28 ноября 2021
- Остерсунд (Швеция): 29 ноября – 5 декабря 2021
- Хохфильцен (Австрия): 6 – 12 декабря 2021
- Анси (Франция): 13 – 19 декабря 2021
- Обергоф (Германия): 3 – 9 января 2022
- Рупольдинг (Германия): 10 – 16 января 2022
- Антхольц (Италия): 17 – 23 января 2022
- Олимпийские игры. Пекин (Китай): 4 – 20 февраля 2022
- Контиолахти (Финляндия): 28 февраля – 6 марта 2022
- Отепя (Эстония): 7 – 13 марта
- Хомленколлен (Норвегия): 14 – 20 марта 2022
Организаторы отметили, что это предварительный план. Поэтому в календаре гонок могут и произойти изменения.