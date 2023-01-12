С дебютанткой и надеждой на чистую стрельбу: состав Украины на женскую "индивидуалку" в Рупольдинге

В четверг, 12 января, в немецком Рупольдинге состоится женская индивидуальная гонка. В составе Украины состоится очередной дебют 23-летней Любови Кипьяченковой.

Пятеро биатлонисток будут представлять Украину в женской индивидуальной гонке. Последней на трассу выйдет дебютантка Кубка мира Любовь Кипьяченкова.

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23-летняя биатлонистка выйдет на старт под 91-м номером. До этого Любовь выступала в сезоне на Кубке IBU и чемпионате Украины.

Остальные четыре украинки уже хорошо знакомы украинскому болельщику по выступлениям на этапах Кубка мира. К сожалению, старт сезона украинские биатлонисты провалили. Следует надеяться только на чистую стрельбу от украинок, ведь ходом наши девушки, мягко говоря, не впечатляют.

Состав Украины на женскую индивидуальную гонку

20. Анастасия Меркушина

32. Юлия Джима

45. Дарья Блашко

80. Анна Кривонос

91. Любовь Кипяченкова

Начало индивидуальной гонки в Рупольдинге в 15:10 (по киевскому времени).

В Рупольдинге уже состоялась мужская "индивидуалка", закончившаяся победой норвежца Йоханнеса-Тингнеса Бьо. Из украинцев высшее финишировал Денис Насико – 26-е место.

На этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге фанатов биатлона еще ждут традиционные эстафеты (13 и 14 января) и масс-старты (оба – 15 января).