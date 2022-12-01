Повторение антирекорда: Украина провалила женскую эстафету на этапе Кубка мира

В финском Контиолахти прошла женская эстафетная гонка Кубка мира-2022/23. Сборная Украины по результатам соревнований оказалась за пределами десятки.

Сборная Украины не смогла выставить самый сильный состав на женскую эстафетную гонку. У Юлии Джими диагностировали COVID-19, а кроме того, Анастасия Меркушина пропускает первый этап Кубка мира по состоянию здоровья.

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Так что Украину в этой гонке представляли Дарья Блашко, Анна Кривонос, Елена Белосюк и Ирина Петренко.

Начинала эстафету Дарья Блашко. Украинка отлично прошла первый огневой рубеж, но на стойке совершила два промаха. Это сразу отбросило Дарью на 15 место.

Анна Кривонос совершила по одному промаху на каждом из огневых рубежей и опустилась на 16-е место.

Исправлять ситуацию должна была Елена Белосюк. Олимпийская чемпионка отлично отстрелялась, но смогла отыграть только одну позицию.

Финишер сборной Украины Ирина Петренко без ошибок завершила дистанцию на 15-м месте. Таким образом, украинки повторили свой худший результат, который показали в сезоне 2018/19 в Рупольдинге.

Золото женской эстафеты завоевали шведские биатлонистки. На втором месте пьедестала разместилась Германия и на третьем сборная Норвегии.

Результаты женской эстафеты

1.Швеция (0+6) 1:14:59.8

2.Германия (0+6)+28.1

3.Норвегия (0+3) +31.5

4.Франция (0+7) +1:30.0

5.Швейцария (0+8) +1:48.5

6.Чехия (0+9) +3:13.1

...

15. Украина (0+4) +7:53,1

Следующие соревнования первого этапа Кубка мира в Контиолахти пройдут 3 декабря. В этот день запланированы спринтерские гонки для мужчин (10 км) и женщин (7,5 км).