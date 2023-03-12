Итальянская хладнокровие: Вирер оформила "золотой" дубль в масс-старте в Эстерсунде
Вот и подошел к концу женский масс-старт на восьмом этапе Кубка мира-2022/2023 по биатлону в шведском Эстерсунде. Италия Доротея Вирер праздновала вторую победу подряд.
К сожалению, в женской гонке с массовым стартом не было украинских биатлонисток. Ни одна из украинок так и не отобралась, поэтому украинским поклонникам нужно было болеть за представительниц других стран, пишет 24 канал.
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Так получилось, что борьба шла между представительницами Италии и Франции.
Доротея Вирер и Лу Жанмонно в унисон прошли все четыре стрельбы на отлично – 10 из 10-ти. Другая француженка Жюлья Симон однажды ошиблась на последней стрельбе. Этот выстрел стал для нее роковым.
Вирер уверенно контролировала ситуацию на последнем круге и оформила "золотой" дубль в Эстерсунде. К "золоту" в "индивидуалке" Доротея добавила еще и победу в масс-старте.
Жанмонно и Симон, которая является лидером общего зачета, заняли вторую и третью ступеньки соответственно. Отставание Вирер к Симону сократилось до 144 очков перед последним этапом Кубка мира, который примет норвежский Холменколлен (16 – 19 марта).
Результаты женского масс-старта
1. Доротея Вирер (Италия, 0+0+0+0) 31:58,5
2. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0) +6,3
3. Жюлья Симон (Франция, 0+0+0+1) +11,1