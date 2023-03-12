Свой среди чужих: кто представит Украину в масс-старте в Эстерсунде

Воскресенье, 12 марта, подарит поклонникам биатлона два масс-старта Кубка мира-2022/2023 в шведском Эстерсунде. Украину представит только один биатлонист.

Две гонки с массовым стартом поставят точку на восьмом этапе Кубка мира в Швеции. Первыми на трассу выйдут женщины, соревнования для которых начнутся в 14:00 по киевскому времени.

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К сожалению, украинские фанаты не будут иметь возможности поболеть за своих. Ни одна из украинских биатлонисток не отобралась в масс-старт. Поэтому болельщики из Украины будут выбирать своих любимцев в составах других сборных.

При лучших результатах Юлия Джима могла получить шанс выступить в женском масс-старте. Украинка в общем зачете идет на 29-й позиции, а непосредственно в Эстерсунде не показала высокого результата – 37-е место в "индивидуалке".

В мужском масс-старте Украина будет за кого отдать свои сердца. Антон Дудченко будет единственным представителем нашей сборной. Биатлонист выйдет на старт под 29-м номером.

Начало мужского масс-старта в Эстерсунде стартует в 17:30 по Киеву.

В индивидуальной гонке Дудченко занял высокую 12 позицию. В мужской эстафете Антон вместе с партнерами по сборной привел команду в 5-е место.