Многие футбольные знаменитости решили закрыть глаза на войну в Украине и поехать поразвлечь россиян. Среди них нашлось место и Уильяму Галласу.

С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт стал отстраняться от России. Особенно санкции затронули футбол, где клубы и сборные страны-агрессорки отстранили от соревнований.

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Впрочем, находится немало известных личностей, которые не видят проблемы в подыгрыше интересам россиян. С 2022 года в Москве прошли несколько товарищеских турниров, на которые приезжали знаменитые эксфутболисты.

Теперь же в середине февраля в столице страны-террористки пройдет очередной так называемый "Кубок легенд". Участие в нем подтвердили вицечемпионы мира-2006 Флоран Малуда и Уильям Галлас, чемпион Европы-2016 Рикарду Куарежа и победитель Евро-2004 Георгиос Карагунис.

Кроме них, в Москву поедут Нуну Гомеш, Майкон, Александр Глеб и Эммануэль Эбуэ. Кроме сборной мира, в этом соревновании примут участие команды местного чемпионата Зенит, ЦСКА, Динамо, Спартак и Локомотив.

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К слову, еще в августе 2023 Уильям Галлас играл в благотворительном матче в поддержку Украины. Встреча Game4Ukraine была организована Андреем Шевченко и Александром Зинченко в Лондоне. Именно в команде первый француз и выходил на поле.