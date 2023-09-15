Положили фаворита на лопатки: сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса

В Грузии определился победитель матчевой встречи Украина – Колумбия Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Несмотря на статус андердога, украинцы одержали волевую победу над титулованным соперником.

Украина – Колумбия 3:2

Первый игровой день командного турнира завершился вничью 1:1. Победитель матчевого противостояния должен был определиться по итогам поединков 15 сентября, сообщает 24 Канал.

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Илья Белобородько / Вячеслав Белинский (Украина) – Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фарах (Колумбия) 0:2 (2:6, 4:6)

Результат первого поединка игрового дня не прибавил оптимизма нашей команде. Вячеслав Белинский и Илья Белобородько проиграли свой парный матч колумбийцам. Соперникам оставалось одержать еще одну победу, чтобы получить путевку в плей-офф финального турнира. Однако украинцы были иного мнения.

Алексей Крутых (Украина) – Даниэль Элайи Галан (Колумбия) 2:1 (3:6, 6:0, 6:3)

Следующим на корт вышел Алексей Крутых, которому противостоял 88-й номер ATP Даниэль Элай Галан. Вторая ракетка Украины уступила сопернику в первом сете. Однако сумел осуществить камбэк и уверенно победил по итогам двух партий – 6:0 и 6:3.

Владислав Орлов (Украина) – Николас Мехия (Колумбия) 2:1 (5:7, 6:4, 7:6 (4))

В решающем пятом матче Владислав Орлов сумел дожать Николаса Мехию и вырвать победу – 2:1.

Таким образом, сборная Украины, которая в мировом рейтинге занимает 36-е место, сумела победить Колумбию, которая идет 19-й. Благодаря этому результату наша команда в пятый раз попытается пробиться в Финал Кубка Дэвиса. В последний раз "сине-желтые" боролись в плей-офф в сезоне-2016, когда уступили Японии (0:5).

Свой следующий матч сборная Украины по теннису проведет в 2024 году. Точная дата станет известна позже.