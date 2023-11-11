Дебют Калининой и поражение Ястремской: как сыграли украинки в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

В субботу, 11 ноября, стартовало матчевое противостояние сборных Украины и Нидерландов в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Первой вышла на корт Ангелина Калинина, а во второй встрече соперничала Даяна Ястремская.

В стартовом матче Ангелина Калинина встречалась с 218-й ракеткой мира Сюзан Ламенс. Для Калининой это был дебют за национальную команду Украины, пишет 24 Канал.

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Ангелина Калинина (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:2, 6:3

Вторая ракетка Украины превосходила свою соперницу и без особых проблем одержала уверенную победу. В первом сете Калинина отдала два гейма, выиграв партию со счетом 6:2.

Во втором сете при счете 2:2 Ангелина выиграла три гейма подряд и в итоге закрыла партию со счетом 6:3.

Дебютантка сборной Украины вывела нашу команду вперед – 1:0.

Даяна Ястремская (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) 3:6, 2:6

Во втором матче дня Даяна Ястремская встречалась с Аранчей Рус. Лидер сборной Нидерландов занимает 51-ю строчку в мировом рейтинге.

К сожалению, Ястремская не смогла поддержать победное начало Калининой. Даяна уступила первую партию со счетом 3:6. Во второй партии первая ракетка Нидерландов продолжала доминировать. По итогу сета Ястремская проиграла 2:6.

Кстати, это была вторая встреча соперниц. В 2019 году Ястремская разгромила Аранчу Рус на турнире в Хуахине. Однако через четыре года нидерландка взяла реванш за поражение.

Сборная Нидерландов сравняла счет в матче 1:1.

Расписание матчей второго соревновательного дня