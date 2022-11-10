Успех Ливерпуля и черный день столицы: пять клубов из Лондона одновременно вылетели из Кубка лиги

В третьем по рангу турнире Англии прошли матчи третьего раунда. Он стал неудачным в том числе и для команды Александра Зинченко, начавшего игру со скамейки запасных.

В Кубке английской лиги 2022-2023 проходят поединки третьего раунда. Этот раунд стал ужасом для многих клубов АПЛ, которые сразу же завершили свой путь, пишет 24 канал.

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Во вторник вылетели из турнира Эвертон и Брентфорд. А в среду одновременно вылетели все пять лондонских клубов. Вест Хэм и Кристал Пелас не смогли переиграть Блэкберн и Ньюкасл соответственно, уступив серию пенальти.

Также не смогли пройти дальше и топ-клубы – Тоттенхэм, Арсенал и Челси. При чем если "канониры" выставили резерв, то склады Тоттенхэма и Челси были близки к оптимальным.

Арсенал – Брайтон 1:3

Голы: Нкетиа, 20 – Уэлбек, 27 (пен.), Митома, 58, Лемпти, 71.

Арсенал же не смог дома переиграть Брайтона Роберто Де Дзерби. Украинец Александр Зинченко просидел на скамейке большую часть игры и вышел всего на 72 минуте, когда уже был установлен финальный счет 1:3. Один из голов в ворота лондонцев забил их эксгравец Дэнни Уэлбек.

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Ноттингем Форест – Тоттенхэм 2:0

Голы: Лоди, 50, Лингард, 57.

Тоттенхэм уступил Ноттингему, выпустив с первых минут Кейна, Хейбьерга, Перишича и Даера. Хозяева дважды забили в начале второго тайма, а доигрывали уже вдесятером из-за удаления Мангала.

Манчестер Сити – Челси 2:0

Голы: Марез, 53, Альварес, 58.

В отличие от соседей по городу Челси покинул турнир от более сильной команды Манчестер Сити. Команда Гвардиолы резервным составом благодаря голам Мареза и Альвареса после перерыва. Челси же включился слишком поздно и так и не смог забить хотя бы гол престижа.

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Ливерпуль – Дерби 0:0 (пен. 3:2)

Был близок к вылету и Ливерпуль. Ротационный состав Клоппа не смог переиграть в основное время третьолиговый Дерби Каунти, согласившись на нулевую ничью. А уже в серии пенальти отлично отыграл Келлехер, потянувший три удара.