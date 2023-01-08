Манчестер Сити вынес Челси в Кубке Англии: Марез забил шикарный гол со штрафного – видеообзор

Манкунианцы не имели никаких проблем с подопечными Поттера, а алжирец Рияд Марез оформил дубль. В следующем раунде команда Гвардиолы предстоит сыграть с Арсеналом.

Манчестер Сити – Челси 4:0

Голы: Марез, 23, Альварес, 30 (пен.), Фоден, 38, Марез, 85 (пен.)

В Кубке Англии завершились почти все матчи 1/32 финала. На воскресенье был вынесен и центральный поединок этой стадии, на котором Манчестер Сити принимал Челси, пишет 24 канал.

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Три дня назад эти команды встречались в рамках АПЛ и тогда манкунианцы одержали минимальную победу благодаря голу Мареза. На этот раз у подопечных Гвардиолы получилось выиграть у Поттера увереннее.

Челси на дне

Оба тренера применили некоторую ротацию, предоставив шанс ближайшим резервистам. Героем же встречи снова стал Рияд Марез, записавший на свой счет дубль.

Сначала алжирцу удался шикарный штрафной удар в середине первого тайма, когда он поразил "девятку" ворот Кепы. А под занавес матча Марез реализовал пенальти за нарушение в своей площадке Кулибали.

Между этими мячами Сити забил еще дважды, решив вопрос прохода еще до перерыва. Альварес реализовал пенальти, а Фоден точно запер прострел от Уокера. У Челси же почти не было шансов отыграться – один удар в створ ворот.

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Лондонцы продолжают свою ужасную серию, выиграв лишь один из последних 7 матчей. Манчестер Сити же выходит в 1/16 финала, где может сыграть с Арсеналом. В понедельник, 9 января, подопечные Артеты сыграют против Оксфорда.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Челси:

Сенсационный вылет Астон Виллы

Кроме матча в Манчестере, в воскресенье прошли еще семь поединков 1/32 финала. Играли в основном представители низших дивизионов, а два клуба АПЛ сыграли не очень удачно.

Лидс не смог переиграть Кардифф и теперь будет вынужден провести переигровку. А Астон Вилла уверенно вела матч со Стивенэйджем к минимальной победе, но соперник забил дважды после 88-й минуты и прошел дальше.

Результаты 1/32 финала Кубка Англии:

Манчестер Юнайтед – Эвертон 3:1

– Эвертон 3:1 Тоттенхэм – Портсмут 1:0

– Портсмут Рединг – Уотфорд 2:0

– Уотфорд Престон – Хаддерсфилд 3:1

– Хаддерсфилд Кристал Пэлас – Саутгемптон 1:2

Гиллингем – Лестер 0:1

Шрусбери – Сандерленд 1:2

Халл Сити – Фулхэм 0:2

Флитвуд – КПР 2:1

– КПР Милуолл – Шеффилд Юнайтед 0:2

Мидлсбро – Брайтон 1:5

Ипсвич – Ротерхэм 4:1

– Ротерхэм Борнмут – Бернли 2:4

Блэкпул – Ноттингем Форест 4:1

– Ноттингем Форест Ковентри – Рексхем 3:4

Гримсби – Бертон 1:0

– Бертон Брентфорд – Вест Хэм 0:1

Шеффилд Венсдей – Ньюкасл 2:1

– Ньюкасл Дерби – Барнсли 3:0

– Барнсли Норвич – Блэкберн 0:1

Стокпорт – Уолсолл 1:2

Хартлпул – Сток Сити 0:3

Астон Вилла – Стивенейдж 1:2

Манчестер Сити – Челси 4:0

– Челси Лутон – Уиган 1:1

Борхэм Вуд – Аккрингтон 1:1

Честерфилд – Вест Бромвич 3:3

Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2

Бристоль Сити – Суонси 1:1

Кардифф – Лидс 2:2

Оксфорд Юнайтед – Арсенал

Форест Грин – Бирмингем

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Кто сыграет в следующем раунде

Клубы, сыгравшие свои матчи вничью, ожидают переигровки на полях команд, игравших в гостях. Эти игры пройдут 17 января. Матчи 1/16 финала назначены на 28 января, там между собой встретятся следующие пары: