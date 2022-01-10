Кубок африканских наций: видео голов и результаты матчей 10 января

10 января 2022 , 23:26
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Источник:

24 канал

Во второй игровой день Кубка африканских наций, в понедельник, 10 января, было сыграно четыре матча. Их результаты – в обзоре сайта 24 канала.

Все четыре матча 10 января закончились с одинаковым счетом 1:0.

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Сенегал – Зимбабве 1:0

Гол: Мане, 90+7 (пен.)

Победу Сенегала принес удар с пенальти на седьмой компенсированной минуте. Удар с отметки реализовал Садьо Мане.

Гвинея – Малави 1:0

Гол: Силла, 35

Марокко – Гана 1:0

Гол: Буфаль, 83

Коморские острова – Габон 0:1

Гол: Бупендза, 16

Автор: Ігор Саджениця