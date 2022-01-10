Кубок африканских наций: видео голов и результаты матчей 10 января
10 января 2022 , 23:26Читати новину українською
Источник:24 канал
Во второй игровой день Кубка африканских наций, в понедельник, 10 января, было сыграно четыре матча. Их результаты – в обзоре сайта 24 канала.
Все четыре матча 10 января закончились с одинаковым счетом 1:0.
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Сенегал – Зимбабве 1:0
Гол: Мане, 90+7 (пен.)
Победу Сенегала принес удар с пенальти на седьмой компенсированной минуте. Удар с отметки реализовал Садьо Мане.
Гвинея – Малави 1:0
Гол: Силла, 35
Марокко – Гана 1:0
Гол: Буфаль, 83
Коморские острова – Габон 0:1
Гол: Бупендза, 16