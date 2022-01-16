В Кубке Короля забили прямым ударом с углового: видео гола в стиле Лобановского

Матч Бетис – Севилья запомнился не только скандальным поступком фанатов хозяев, но и роскошным голом. "Зелено-белые" в невероятном стиле сравняли счет.

Роскошный "сухой лист"

Автором безумного гола из углового стал Кабиль Фекир. На 39-й минуте француз побежал исполнять стандарт и решил проверить удачу.

К теме Фанат бросил палкой в ​​голову игрока соперника: матч Кубка Испании сорван

Игрок Бетиса решился на прямой удар с углового и не прогадал. Мяч по красивой траектории залетел "за воротничок" вратарю Севильи.

Голы в этом стиле забивали Валерий Лобановский, Андреа Пирло и другие легендарные футболисты.

Этот результативный удар стал последним в матче. Ведь во время празднования гола игроками Бетиса в голову футболиста соперника полетела палка. Бросил ее один из болельщиков хозяев. Судья принял серьезное решение и прервал поединок.

На момент остановки счет во встрече был 1:1. Команды даже не смогли доиграть концовку первого тайма.

Видео гола Бетиса