В Кубке Короля забили прямым ударом с углового: видео гола в стиле Лобановского
Источник:24 канал
Матч Бетис – Севилья запомнился не только скандальным поступком фанатов хозяев, но и роскошным голом. "Зелено-белые" в невероятном стиле сравняли счет.
Роскошный "сухой лист"
Автором безумного гола из углового стал Кабиль Фекир. На 39-й минуте француз побежал исполнять стандарт и решил проверить удачу.
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Игрок Бетиса решился на прямой удар с углового и не прогадал. Мяч по красивой траектории залетел "за воротничок" вратарю Севильи.
Голы в этом стиле забивали Валерий Лобановский, Андреа Пирло и другие легендарные футболисты.
Этот результативный удар стал последним в матче. Ведь во время празднования гола игроками Бетиса в голову футболиста соперника полетела палка. Бросил ее один из болельщиков хозяев. Судья принял серьезное решение и прервал поединок.
На момент остановки счет во встрече был 1:1. Команды даже не смогли доиграть концовку первого тайма.
Видео гола Бетиса