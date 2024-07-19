Кто заменит Днепр-1 в УПЛ: клубы сделали свой выбор

Перед стартом сезона-2024/2025 Днепр-1 до последнего держал всех в напряжении из-за неопределенности относительно своего будущего. Накануне днепровский клуб объявил, что все же не будет участвовать в Украинской Премьер-лиге.

Из-за этого 19 июля состоялось Общее собрание УПЛ. На нем клубы определяли, кто должен заменить Днепр-1 в следующем розыгрыше чемпионата.

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Как проголосовали клубы

Рассматривались варианты проведения минитурнира между Минаем, Эпицентром, Левым Берегом и Металлистом 1925 или же просто оставить закарпатский клуб, который в прошлом сезоне занял 15 место в чемпионате Украины.

Право выбирать дали всем участникам УПЛ. Клубы сделали свой выбор и большинство проголосовало за возвращение в Премьер-лигу Миная.

Результаты голосования всех клубов:

За Минай – 8 голосов (Верес, Заря, Ингулец, Кривбасс, ЛНЗ, Оболонь, Полесье, Шахтер)

За "Турнир четырех" – 5 голосов (Динамо, Александрия, Рух, Черноморец, Колос)

Воздержались – 2 клуба (Карпаты и Ворскла)

Сообщается, что результаты голосования были направлены в Украинскую ассоциацию футбола, поэтому скоро должно появиться окончательное официальное решение.

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует уже 3 августа (базовый день). Действующим чемпионом Украины является донецкий Шахтер.