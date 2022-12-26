Два немца и три экс-игрока "бланкос": Реал определился с кандидатами на замену Анчелотти

Итальянский специалист может покинуть пост главного тренера мадридцев уже летом 2023 года. Боссы Реала уже подобрали пятерку главных претендентов на то, чтобы возглавить команду в будущем.

Прошлый сезон для Реала получился очень успешным. Мадридцы под руководством Карло Анчелотти выиграли чемпионат Испании и стали победителями Лиги чемпионов.

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Впрочем, уже следующим летом перед клубом может встать вопрос замены тренера. Папа Карло хотел бы попробовать себя на уровне сборных или даже завершить карьеру.

Контракт с итальянцем рассчитан до 2024 года, но мадридцы решили подстраховаться и подобрать альтернативу Анчелотти. В список потенциальных коучей "бланкос" вошли пять специалистов, три из которых – бывшие футболисты Реала.

Главным фаворитом называют Рауля Гонсалеса, который тренирует Кастилью - вторую команду мадридцев. Также среди претендентов Альваро Арбелоа, Томас Тухель, Юлиан Нагельсман и Хаби Алонсо.

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Последние двое сейчас заняты в Бундеслиге. Юлиан тренирует Баварию, а Алонсо доверили Байеру. Впрочем, президент Реала Флорентино Перес предпочитает Тухеля, который с сентября свободен после освобождения из Челси.

Напомним, что мадридцы идут вторыми в Ла Лиге после 14 туров, отставая от Барселоны на два балла. В Лиге чемпионов "бланкос" выиграли группу с Лейпцигом, Шахтером и Селтиком и теперь в 1/8 финала сыграют с Ливерпулем.