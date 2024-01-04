Отказался пожимать руку россиянину: что известно о польском шахматисте Дуде

Польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда привлек к себе внимание мировых медиа благодаря поступку, который заслуживает уважения . Талантливый гроссмейстер не захотел пожимать руку поклоннику Путина и стороннику войны.

В конце декабря 2023 года в узбекском Самарканде состоялся чемпионат мира по быстрым шахматам. Во время одной из партий произошел эпизод, вызвавший значительный резонанс. Известный польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда продемонстрировал, как нужно относиться к российским "нейтральным" спортсменам, пишет 24 Канал.

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Пример для всех спортсменов мира

На чемпионате мира соперником Дуды был российский шахматист Денис Хисматуллин. Этот игрок выступает под флагом ФИДЕ, но является большим поклонником диктатора Путина. Вместе со своим партнером, а совместительством предателем Украины Сергеем Карякиным он ездил в оккупированный Донбасс. Хисматуллин открыто помогал российским террористам, с которыми охотно фотографировался.

Карякин и Хисматуллин (на заднем плане) с российскими военными / скриншот с видео

Однако если Карякина отстранили от соревнований под эгидой ФИДЕ, то Хисматуллин продолжает играть. Остается загадкой, почему Комитет по этике закрыл глаза на откровенного сторонника войны в Украине, предоставив ему "зеленый свет" для участия в турнирах.

В отличие от ФИДЕ, 25-летнему польскому шахматисту была небезразлична позиция Хисматуллина относительно войны в Украине. Поэтому он демонстративно отказался пожимать руку стороннику террористов.

Дуда отказался пожимать руку россиянину: смотрите видео

Отметим, что польскому шахматисту угрожала дисквалификация за нарушение правил "честной игры", но Хисматуллин не подал жалобу. В итоге партия завершилась вничью.

Польский вундеркинд, победивший чемпиона мира

Ян-Кшиштоф Дуда – один из самых одаренных польских шахматистов. Начал играть в шахматы в 5 лет.

Первый весомый успех достиг в 7 лет, когда выиграл чемпионат Польши среди юниоров. А уже в 2006 году дебютировал в рейтинг-листе ФИДЕ.

В 2008 году выиграл чемпионат мира по возрастной категории 10 лет. Через два года одержал свою первую победу над гроссмейстером. В 2012 году стал чемпионом Европы в категории до 14 лет. Свой титул гроссмейстера получил в возрасте 15 лет.

Самым большим успехом Дуды на взрослом уровне стала победа в Кубке мира. В августе 2021 года Дуда победил чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале. А в финале одержал победу над печально известным Сергеем Карякиным.

Ян-Кшиштоф прошел турнир без единого поражения и стал первым поляком, победившим на Кубке мира.

Проукраинская позиция Дуды

Ян-Кшиштоф с первых дней полномасштабного вторжения России поддержал Украину. На своей странице в инстаграмм он опубликовал пост с призывом остановить войну.

Польша не оставит украинцев в этой тяжелой ситуации. Мы вместе с вами. Наша страна принимает беженцев и оказывает необходимую украинцам поддержку. Мы говорим: НЕТ ВОЙНЫ!,

– написал Дуда.

Дуда поддержал Украину / фото с инстаграмма спортсмена

Польский шахматист №1 поддерживает многочисленные сборы для украинцев, пострадавших в результате войны. Вместе с фондом CRIDO способствует развитию карьеры молодых шахматистов из Украины. Также Дуда активно участвовал в организации шахматных турниров с участием украинцев.

Благотворительная деятельность Дуды в пользу Украины / фото с инстаграммы спортсмена