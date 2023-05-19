Севилья и Рома сыграют в финале Лиги Европы 2023

В Лиге Европы определились два финалиста. За главный трофей между собой сыграют испанская Севилья и итальянская Рома.

В полуфинале Лиги Европы сыграли между собой испанская Севилья и итальянский Ювентус, а также немецкий Байер против итальянской Ромы. К слову, все эти команды в свое время играли в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. И только Рома этот турнир не выигрывала.

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Седьмой финал для Севилии

В первом матче между Ювентусом и Севилией была зафиксирована ничья. Итальянский клуб тогда спасся от поражения на седьмой добавленной минуте до основного времени.

А уже в Испании Ювентус первым открыл счет во встрече. Но на этот раз "нервионцам" удалось его сравнить. Следовательно, по сумме двух матчей была ничья, и командам пришлось играть овер-тайм. И там уже Ламела принес победу хозяевам и выход в финал.

Для Севилья это седьмой выход в финал турнира. Все шесть прошлых раз закончилась для команды завоеванием трофея. Дважды это было, когда он назывался Кубок УЕФА – в 2006 и 2007 году. После этого Севилья трижды подряд выигрывала Лигу Европы – в 2014, 2015 и 2016 годах. При этом в 2015 году Севилья одолела в финале Днепр. В последний раз Севилья побеждала в этом турнире в 2020 году.

Финал Лиги Европы после победы в Лиге конференций

Рома же в домашнем матче минимально победила "фармацевтов". Этого итальянскому клубу оказалось вполне достаточно. Ведь в Леверкузене болельщики на стадионе головы не увидели. Именно Рома вышла в финал Лиги Европы, и впервые в истории может выиграть этот трофей (в 1991 году "волки" уступили другой итальянской команде Интеру). В прошлом сезоне Рома стала победителем Лиги конференций.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая 2023 в венгерском Будапеште на "Пушкаш арене". Победитель этого матча также сыграет в матче за Суперкубок УЕФА. А также получит прямую путевку в групповой этап Лиги Европы (если не получил этого из-за внутреннего чемпионата). А во время жеребьевки будет находиться в первой корзине.