Кто сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2021/2022: вероятные соперники Динамо

В топовых футбольных лигах Европы состоялись заключительные туры. Поэтому определились чемпионы, а также команды, которые в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов. Там сыграет и киевское Динамо.

Напомним, на групповой стадии Лиги чемпионов сыграют 32 команды. 26 команд получают путевки в этот турнир автоматически. Среди этих счастливчиков оказалось и Динамо. Вместе с тем Шахтер, который занял второе место в чемпионате Украины, будет пробиваться на турнир через сито квалификации.

Примечательно Лилль стал чемпионом Франции, опередив ПСЖ на одно очко

Кто сыграет в Лиге чемпионов

После того, как в топ-лигах были сыграны последние матчи и турнирная таблица приобрела свой окончательный вид, стало понятно, кто еще сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Англия: Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси

Испания: Атлетико, Реал, Барселона, Севилья

Германия: Бавария, РБ Лейпциг, Боруссия (Дортмунд), Вольфсбург

Италия: Интер, Милан, Аталанта, Ювентус

Франция: Лилль, ПСЖ

Португалия: Спортинг, Порту

Россия: Зенит

Бельгия: Брюгге

Украина: Динамо

Нидерланды: Аякс

Турция: Бешикташ

Еще два места в групповом этапе предусмотрены для победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Но оба финалиста ЛЧ (Манчестер Сити и Челси) уже получили право выступить в турнире через внутренние чемпионаты, поэтому место в группе получил турецкий Бешикташ.

При этом Челси финишировал на четвертом месте только благодаря тому, что Лестер в последнем матче проиграл Тоттенхэму и опустился на пятое место. Если бы Челси финишировал пятым, то Бешикташ попал бы в группу ЛЧ только в случае победы МанСити в финале.

О месте победителя Лиги Европы, то в финале сыграют Манчестер Юнайтед и Вильярреал. Если победит испанский клуб, то он сыграет в Лиге чемпионов. Если же торжествует МЮ, то место в группе получит Монако, которое финишировало третьим в чемпионате Франции. Ведь Манчестер Юнайтед уже и так получил путевку в ЛЧ.

Вероятные соперники Шахтера в квалификации

Следовательно еще шесть мест, которые остались, остальные команды разыграют в квалификации. Шахтер стартует с третьего квалификационного раунда. На этой стадии турнира "горняки" будут сеяными, поэтому точно не сыграют против португальской Бенфики или московского Спартака (хотя украинские и российские клубы и так разводят в еврокубках). Поэтому среди вероятных соперников – Монако (если МЮ не выиграет Лигу Европы), бельгийский Гент, или один из победителей второго раунда квалификации – нидерландский ПСВ, турецкий Галатасарай, шотландский Селтик, австрийский Рапид, чешская Спарта, а также представитель Дании, который займет второе место (Мидтьюлланд, Брондбю или Копенгаген).