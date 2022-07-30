Неожиданность в атаке: Заря объявила заявку на квалификацию Лиги конференций
Источник:сайт Зари
Луганская Заря начинает свой путь в квалификации Лиги конференций. Украинский клуб определился с заявкой на матч третьего круга против румынского университета.
Отсутствие опытного форварда
Тренерский штаб во главе с Патриком Ван Левеном включил в список 23 футболистов. Интересно, что в заявке нет опытного нападающего Александра Гладкого. Но есть новичок команды Денис Безбородько.
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Заявка Зари на матч Лиги конференций
- Голкиперы: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.
- Защитники: Максим Имереков, Арсений Батагов, Игорь Снурницын, Ахмед Алибеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Смиян.
- Полузащитники: Дмитрий Мышнев, Николай Михайленко, Егор Назарина, Владимир Бражко, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Вячеслав Чурко, Кристиан.
- Нападающие: Владислав Кабаев, Даниил Алефиренко, Максим Лунев, Денис Безбородько.
Ответный матч состоится 11 августа.
Напомним, что первый соперник Зари в Лиге конференций определился в противостоянии Университету и Влазнии. Если в первом поединке была расписана мировая 1:1, то во второй встрече румынский клуб уверенно обыграл албанцев со счетом 3:0.
Луганский клуб готовится к новому сезону в соседней Польше.