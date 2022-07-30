Неожиданность в атаке: Заря объявила заявку на квалификацию Лиги конференций

Луганская Заря начинает свой путь в квалификации Лиги конференций. Украинский клуб определился с заявкой на матч третьего круга против румынского университета.

Отсутствие опытного форварда

Тренерский штаб во главе с Патриком Ван Левеном включил в список 23 футболистов. Интересно, что в заявке нет опытного нападающего Александра Гладкого. Но есть новичок команды Денис Безбородько.

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Заявка Зари на матч Лиги конференций

Голкиперы: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.

Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин. Защитники: Максим Имереков, Арсений Батагов, Игорь Снурницын, Ахмед Алибеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Смиян.

Максим Имереков, Арсений Батагов, Игорь Снурницын, Ахмед Алибеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Смиян. Полузащитники: Дмитрий Мышнев, Николай Михайленко, Егор Назарина, Владимир Бражко, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Вячеслав Чурко, Кристиан.

Дмитрий Мышнев, Николай Михайленко, Егор Назарина, Владимир Бражко, Сергей Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойный, Вячеслав Чурко, Кристиан. Нападающие: Владислав Кабаев, Даниил Алефиренко, Максим Лунев, Денис Безбородько.

Первый матч Зари против Университета состоится 4 августа в польском Люблине, где свои домашние поединки в Лиге конференций играет украинский клуб. Начало встречи в 20:30 по Киеву.

Ответный матч состоится 11 августа.

Напомним, что первый соперник Зари в Лиге конференций определился в противостоянии Университету и Влазнии. Если в первом поединке была расписана мировая 1:1, то во второй встрече румынский клуб уверенно обыграл албанцев со счетом 3:0.

Луганский клуб готовится к новому сезону в соседней Польше.