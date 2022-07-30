Відсутність досвідченого форварда
Тренерський штаб на чолі з Патріком ван Левеном включив у список 23 футболістів. Цікаво, що у заявці немає досвідченого нападника Олександра Гладкого. Натомість є новачок команди Денис Безбородько.
До теми Вояж у Румунію: Зоря дізналась першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій
Заявка Зорі на матч Ліги конференцій
- Голкіпери: Дмитро Мацапура, Антон Жилкін, Олександр Сапутін.
- Захисники: Максим Імереков, Арсеній Батагов, Ігор Снурніцин, Ахмед Алібеков, Роман Вантух, Олег Данченко, Максим Сміян.
- Півзахисники: Дмитро Мишньов, Микола Михайленко, Єгор Назарина, Володимир Бражко, Сергій Булеца, Максим Хлань, Денис Нагнойний, В’ячеслав Чурко, Крістіан.
- Нападники: Владислав Кабаєв, Даниїл Алефіренко, Максим Луньов, Денис Безбородько.
Матч-відповідь відбудеться 11 серпня.
Нагадаємо, що перший суперник Зорі у Лізі конференцій визначився у протистояння Університаті та Влазнії. Якщо у першому поєдинку була розписана мирова 1:1, то вже у другій зустрічі румунський клуб впевнено обіграв албанців із рахунком 3:0.
Луганський клуб готується до нового сезону у сусідній Польщі.