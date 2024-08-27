Ребров определился с заявкой сборной Украины по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций

В сентябре сборная Украины по футболу начнет свой путь в новом розыгрыше Лиги наций. Команда Сергея Реброва будет выступать в дивизионе B.

Во вторник, 27 августа, УАФ объявила состав игроков, на которых рассчитывает тренерский штаб "сине-желтых" в ближайших поединках. В основную заявку Сергей Ребров внес 26 футболистов, еще шестеро попали в резервный список.

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Кого вызвал Ребров

Впервые получил вызов в национальную команду вингер Динамо Владислав Кабаев. Ранее он попадал только в резервный список.

Кроме уроженца Одессы, в состав после Евро-2024 вернулись еще два игрока Динамо – Денис Попов и Александр Пихаленок. Полузащитник киевлян в последний раз вызывался в национальную команду в ноябре 2023 года.

Состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Вратари : Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал, Испания)

: Георгий Бущан (Динамо), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал, Испания) Защитники :, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

:, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – Шахтер), Александр Тымчик, Денис Попов (оба – Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия). Полузащитники : Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – Динамо), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания).

: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все – Динамо), Тарас Степаненко, Георгий Судаков (оба – Шахтер), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания). Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо).

Отметим, что в резервный список вошли: Дмитрий Ризнык (Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Сваток (Остин, США), Виталий Буяльский (Динамо), Александр Зубков, Даниил Сикан (оба – Шахтер).

Как УАФ объявила заявку сборной на сентябрьские матчи: смотрите видео

Напомним, что в сентябре национальная сборная Украины проведет два поединка – против Албании (7 сентября) и против Чехии (10 сентября). Оба они будут начинаться в 21:45.