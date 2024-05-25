Кому достанется трофей: что будет, если Довбык и Сорлот забьют одинаковое количество голов

Главные претенденты на Трофей Пучичи это Артем Довбык и Александр Сорлот. Украинец на один забитый мяч пока опережает конкурента.

В матче против Гранады Артем Довбик отметился хет-триком, что позволило ему обойти Александра Сорлота по количеству забитых мячей. Однако игрок Вильярреала еще будет иметь возможность улучшить свой результат в матче против Осасуны 25 мая.

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Кто получит трофей при одинаковом результате

Если оба футболиста забьют одинаковое количество голов, то оба получат награду.

Если больше чем два футболиста стали лучшими бомбардирами Ла Лиги, то награждаются все. Один победитель с помощью дополнительных показателей, таких как количество ассистов, количество сыгранных матчей, количество голов с пенальти и т.д., не определяется.

В сезоне-2023/2024 Артем Довбик сыграл за Жирону 41 матч, в котором забил 25 голов и отметился 10-ю результативными передачами. Александр Сорлот провел за Вильярреал 40 матчей, в котором 26 голов и отметился 6-ю результативными передачами.

В турнирной таблице чемпионата Испании Жирона заняла третью позицию. Вильярреал занимает 8.