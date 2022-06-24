Кто переплюнет Скрипника: Заря остановилась на трех кандидатах на должность тренера

24 июня 2022 , 11:50
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Источник:

"ТаТоТаке"

Луганская Заря еще не определилась с преемником Виктора Скрипника на тренерском мостике команды. В настоящее время клуб рассматривает трех претендентов.

Три интересных варианта для Зари

По информации журналиста Михаила Спиваковского, Заря определилась с тройкой кандидатов на эту должность, среди них даже иностранный специалист Патрик ван Леувен, который уже хорошо знаком с Украиной.

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Ранее 52-летний нидерландский специалист возглавлял Академию Шахтера.

Среди претендентов на должность главного тренера рассматривают бывших наставников Мариуполя и Динамо – Александра Бабича и Александра Хацкевича.

Приглашение последнего позволит команде усилиться игроками Динамо, с которыми хорошо знаком белорусский специалист.

Напомним, что в начале июня Заря осталась без главного тренера. Виктор Скрипник перешел к конкуренту луганского клуба – в полтавскую Ворсклу. Оба клуба в новом сезоне будут играть в еврокубках.

Что известно о Бабиче и Хацкевиче

  • Хацкевич с марта 2021 находится без клубной работы. Последним клубом белоруса был русский Ротор Волгоград. В 2010-2011 годах был ассистентом тренера в сборной Украины. Также поработал с главной командой Белоруссии.
  • Бабич 6 июня 2022 года возглавлял Кривбасс, который со следующего сезона будет выступать в УПЛ. Во главе криворожской команды провел лишь 9 матчей, в которых клуб не потерпел ни одного поражения – 6 побед и 3 мира. До этого 43-летний тренер поработал в одесском Черноморце и Мариуполе.
Автор: Софія Кулай