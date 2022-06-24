Кто переплюнет Скрипника: Заря остановилась на трех кандидатах на должность тренера

Луганская Заря еще не определилась с преемником Виктора Скрипника на тренерском мостике команды. В настоящее время клуб рассматривает трех претендентов.

Три интересных варианта для Зари

По информации журналиста Михаила Спиваковского, Заря определилась с тройкой кандидатов на эту должность, среди них даже иностранный специалист Патрик ван Леувен, который уже хорошо знаком с Украиной.

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Ранее 52-летний нидерландский специалист возглавлял Академию Шахтера.

Среди претендентов на должность главного тренера рассматривают бывших наставников Мариуполя и Динамо – Александра Бабича и Александра Хацкевича.

Приглашение последнего позволит команде усилиться игроками Динамо, с которыми хорошо знаком белорусский специалист.

Напомним, что в начале июня Заря осталась без главного тренера. Виктор Скрипник перешел к конкуренту луганского клуба – в полтавскую Ворсклу. Оба клуба в новом сезоне будут играть в еврокубках.

Что известно о Бабиче и Хацкевиче