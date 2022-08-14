Стал никому не нужен: топ-клубы Европы массово отказываются от Роналду

Раньше приобретение Криштиану Роналду было мечтой для почти всех клубов мира. После 20 лет в футболе звездный нападающий потерял интерес со стороны топовых команд Европы.

Топовые клубы Италии не хотят видеть Роналду

Роналду в свои 37 лет может дать фору любому молодому футболисту, но его характер становится все более невыносимым. Криштиану хочет покинуть Манчестер Юнайтед, но его поведение в клубе желает быть лучше.

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Он всем своим видом говорит, что не хочет больше ни на секунду оставаться в английском клубе. Такое поведение отрицательно сказывается на атмосфере в команде, которая и так уже ждет ухода звездного португальца.

Мало того, что Роналду ведет себя не как лидер, он еще не может отличиться в футболке "красных дьяволов". За первые два тура нового сезона АПЛ в график нападающего ноль забитых голов.

Поведение, которое недостойно статуса лидера

В последнем матче МЮ безжалостно проиграл на выезде Брентфорду со счетом 4:0. Что сильно разозлило Роналду. Футболист не подошел к фанатской трибуне "красных дьяволов" и вслед за этим не пожал руку главному тренеру Манчестер Юнайтед Эрику тен Гагу. Идя в подтрибунное помещение, Криш что-то эмоционально говорил и размахивал руками.

Сам Роналду хочет покинуть Манчестер и перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Вроде бы агенты капитана сборной Португалии предлагали кандидатуру Криштиану Интеру и Милану. Но топовые клубы итальянской Серии А отказались от подписания форварда. Об этом сообщил журналист Танкреди Пальмери.

До этого от португальского нападающего отказались Бавария и мадридское Атлетико. Говорят, что Роналду может вернуться в Спортинг, воспитанный футболистом.

Контракт Роналда с МЮ рассчитан до конца июня 2023 года. Но в сделке есть пролонгация сделки еще на один год.