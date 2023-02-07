Без выхода на трансферный рынок: Динамо нашло замену Забарному

Футболисты киевского Динамо получили три выходных в плотном графике товарищеских матчей на сборах в Турции. Однако отдыхают не только игроки, но и клуб, очень пассивно ведет себя на трансферном рынке.

Война в Украине отрицательно сказывается на трансферных планах украинских клубов. Динамо только прощается с футболистами, а вот с усилением все очень сложно.

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Молодая и свежая кровь киевлян

Киевляне активно пересматривают кандидатов на позицию нападающего, сильно хромающую в команде. В распоряжении Мирчи Луческу есть только два чистых форварда – Владислав Супряга и Владислав Ванат. Также на острие атаки может сыграть Денис Гармаш, которого СМИ сватают в другой клуб.

"Бело-синим" будет сложно пригласить на позиции утраченных футболистов качественных игроков. По словам журналиста Игоря Цыганкова, ситуация может измениться в конце февраля, когда УПЛ станет одним из немногих чемпионатов, у которых еще будет открыто трансферное окно. Тогда выбора у сильного игрока не будет, куда переходить.

Также Цыганков заявил, что Динамо нашло среди своих питомцев замену Ильи Забарного, недавно перебравшегося в английский Борнмут. На его позиции в киевской команде может сыграть Антон Боль, которого очень понравился Луческу.

20-летний защитник уже не раз попадал в заявку главной команды Динамо, но так и не дебютировал в официальном матче.

Напомним, что в трансферное окно-2022/2023 киевляне попрощались еще с четырьмя футболистами основы, кроме Забарного: Виктор Цыганков перешел в испанскую Жирону, Томаш Кендзера и Артем Беседин играть в аренде в ПАОКе и Омонии соответственно, а Влады