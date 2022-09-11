Бывший тренер Шахтера может возглавить Брайтон

Брайтон потерял наставника на старте АПЛ. Грэм Поттер сменил Томаса Тухеля в тренерском кресле Челси.

Среди главных кандидатов

Английский Брайтон находится в поисках нового наставника. Среди кандидатов на пост главного тренера есть бывший наставник Шахтера Роберто Де Дзерби.

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Вроде бы представители клуба АПЛ уже контактировали с 43-летним итальянским специалистом. Конкурентом Де Дзерби на эту должность является Кьетиля Кнутсена, который возглавляет норвежский Буде/Глимт.

Напомним, что Грэм Поттер перешел в Челси 8 сентября, подписав 5-летний контракт – до конца июня 2027 года.

У Брайтона будет больше шансов договориться с Де Дзерби. Ведь Роберто находится без клуба с 11 июля 2022 года, а у Кьетиля Кнутсена еще есть контракт с Буде/Глимтом до конца 2024-го.

За 6 туров Брайтон набрал 13 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ.

Что известно о карьере Де Дзерби