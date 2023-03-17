Покинул Шериф ради защиты Украины: Вернидуб рассказал о предложениях от клубов из России
Источник:"Брутальный футбол"
Наставник криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб вспомнил, как мог оказаться во враждебной России. В свое время клубы страны-оккупанта предлагали украинскому тренеру работу.
57-летний специалист рассказал, как в 2017 году интерес к нему проявляли сразу два российских клуба – московское Динамо и тульский Арсенал. По словам Вернидуба, последний предлагал ему очень заманчивые условия.
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Вернидуб: Было очень много возможностей уехать в Россию
Однако Юрий Николаевич еще в то время показал свою патриотическую позицию. Он не понимал, зачем зарабатывать деньги в России. Нынешний наставник Кривбасса не понимает "футболистов-кормилиц", которые еще в то время ехали играть в страну-врага.
Было очень много возможностей уехать в Россию с 2014 по 2021 год. Чего мне скрывать? Динамо Москва, Арсенал Тула предлагали очень хорошие условия. Это был где-то 2017 год. Но я сказал себе: какой смысл туда ехать и зарабатывать деньги?
– ответил Вернидуб.
За свою карьеру работал в трех странах – родной Украине, Беларуси и Молдове.
Нынешний клуб Вернидуба-старшего идет на 7 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 21 балл. После 24 февраля 2022 года бросил работу в молдавском Шерифе, вернулся в Украину и встал на защиту родной страны.
Наставник рассказывал, что в любой момент готов вернуться в службу.
Главное о тренерской карьере Юрия Вернидуба
- Свою успешную тренерскую карьеру начинал в Луганской Заре. Сначала был ассистентом тренера, а уже через год в 2011-м стал главным наставником луганского клуба.
- С Зарей работал до конца мая 2019 года. Во главе команды провел 266 поединков. После чего возглавил белорусский Солигорск.
- Проработал в Белоруссии до конца августа 2020-го.
- В декабре того же года перешел на тренерский мостик молдавского Шерифа, с которым обыгрывал мадридский Реал в Лиге чемпионов.
- В июне 2022 подписал контракт с Кривбассом. Во главе новой команды провел 17 матчей.
- Соглашается с криворожским клубом до конца июня 2025 года.