Покинул Шериф ради защиты Украины: Вернидуб рассказал о предложениях от клубов из России

Наставник криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб вспомнил, как мог оказаться во враждебной России. В свое время клубы страны-оккупанта предлагали украинскому тренеру работу.

57-летний специалист рассказал, как в 2017 году интерес к нему проявляли сразу два российских клуба – московское Динамо и тульский Арсенал. По словам Вернидуба, последний предлагал ему очень заманчивые условия.

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Вернидуб: Было очень много возможностей уехать в Россию

Однако Юрий Николаевич еще в то время показал свою патриотическую позицию. Он не понимал, зачем зарабатывать деньги в России. Нынешний наставник Кривбасса не понимает "футболистов-кормилиц", которые еще в то время ехали играть в страну-врага.

Было очень много возможностей уехать в Россию с 2014 по 2021 год. Чего мне скрывать? Динамо Москва, Арсенал Тула предлагали очень хорошие условия. Это был где-то 2017 год. Но я сказал себе: какой смысл туда ехать и зарабатывать деньги?

– ответил Вернидуб.

За свою карьеру работал в трех странах – родной Украине, Беларуси и Молдове.

Нынешний клуб Вернидуба-старшего идет на 7 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 21 балл. После 24 февраля 2022 года бросил работу в молдавском Шерифе, вернулся в Украину и встал на защиту родной страны.

Наставник рассказывал, что в любой момент готов вернуться в службу.

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