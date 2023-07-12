Защитник Эвертона назвал тройку Динамо, которая могла бы заиграть в АПЛ
Источник:Sport Arena
Виталий Миколенко пропускает краткое собрание английского Эвертона в Швейцарии. Левый защитник сборной Украины восстанавливается от небольшого повреждения.
Миколенко является одним из пяти украинских легионеров, выступающих в одной из сильнейших лиг мира – Английской Премьер-лиге. Виталий назвал тройку украинских футболистов, которые заслуживают в ближайшее время поиграть бок о бок с ним в АПЛ.
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Миколенко: Он очень молод, мне очень нравится его игра
Среди них он выделил трех динамовцев. Интересно, что все трое играют на разных позициях. Однако одному из них нужно хорошо подумать о своем поведении и эмоциональности на футбольном поле перед тем, как идти в другую команду.
Шапаренко первый, Жора Бущан – второй. Там столько футболистов изменилось, что я уже не вспомню. Ванат, наверное. Он очень молод, мне очень нравится его игра. Шапаренко сейчас обретет форму после травмы. Увидите, он станет еще сильнее,
– сказал Миколенко.
Все трое являются футболистами сборной Украины.
Миколенко является одним из двух украинских футболистов, выступавших в Динамо, а сейчас играющих в АПЛ. После него трансфер в английский клуб оформил центрбек Илья Забарный. Также в английском первенстве играют Александр Зинченко, Михаил Мудрик и Егор Ярмолюк.
Английский период карьеры Виталия Миколенко
- Миколенко выступает за Эвертон с начала 2022 года.
- Его контракт с "ирисками" рассчитан до конца июня 2026 года.
- В синей футболке Эвертона украинский фланговый защитник уже провел 51 матч, в которых отличился дебютным голом и заработал 5 желтых карточек.
- В январе-2022/2023 Эвертон чуть не вылетел из АПЛ, заняв 17-ю позицию, а это шаг от вылета. За 38 туров клуб украинца набрал всего 36 очков.