Защитник Эвертона назвал тройку Динамо, которая могла бы заиграть в АПЛ

Виталий Миколенко пропускает краткое собрание английского Эвертона в Швейцарии. Левый защитник сборной Украины восстанавливается от небольшого повреждения.

Миколенко является одним из пяти украинских легионеров, выступающих в одной из сильнейших лиг мира – Английской Премьер-лиге. Виталий назвал тройку украинских футболистов, которые заслуживают в ближайшее время поиграть бок о бок с ним в АПЛ.

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Миколенко: Он очень молод, мне очень нравится его игра

Среди них он выделил трех динамовцев. Интересно, что все трое играют на разных позициях. Однако одному из них нужно хорошо подумать о своем поведении и эмоциональности на футбольном поле перед тем, как идти в другую команду.

Шапаренко первый, Жора Бущан – второй. Там столько футболистов изменилось, что я уже не вспомню. Ванат, наверное. Он очень молод, мне очень нравится его игра. Шапаренко сейчас обретет форму после травмы. Увидите, он станет еще сильнее,

– сказал Миколенко.

Все трое являются футболистами сборной Украины.

Миколенко является одним из двух украинских футболистов, выступавших в Динамо, а сейчас играющих в АПЛ. После него трансфер в английский клуб оформил центрбек Илья Забарный. Также в английском первенстве играют Александр Зинченко, Михаил Мудрик и Егор Ярмолюк.

Английский период карьеры Виталия Миколенко