Тренер Реала заинтриговал ответом о вратаре, сыграющем в Суперкубке Испании

Мадридский Реал уверенно обыграл скромную Арандану в 1/16 финала Кубка Короля 1:3. Теперь все мнения "сливочных" сосредоточены на матче Суперкубка Испании, где болельщиков ждет мадридское дерби против Атлетико.

Полуфинал Суперкубка Испании пройдет уже 10 января. Однако всех интересует вопрос: "Кто будет защищать владение Реала в мадридском противостоянии против Атлетико?".

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Анчелотти снова водит всех за нос

В поединке Кубка Короля в ворота Реала вернулся вылечившийся от болезни Кепа.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти снова не стал сбавлять интригу перед кубковым матчем. Наставник "сливочных" не стал окончательно отвечать на вопрос о голкиперской позиции, отметив, что Андрей Лунин и Кепа хорошо выступают, поэтому выбор он сделает несколько позже.

Кепа или Лунин в Суперкубке? Они оба хорошо играют. Я выберу,

– ответил Анчелотти.

В то же время Анчелотти добавил, что свой тренировочный процесс начинает Тибо Куртуа, которому сделали операцию после порванных "крестов". Однако о возвращении к официальным матчам говорить еще рано.

В текущем сезоне-2023/2024 Лунин провел 10 матчей за Реал, в которых пропустил 6 голов и еще 5 поединков отыграл на ноль.

Что касается игровой практики Кепы, то арендованный у лондонского Челси голкипер уже принял участие в 16 встречах – 13 пропущенных мячей и 7 "сухих" матчей.

Полуфинал Суперкубка Испании Реал-Атлетико начнется 10 января в 21:00 по киевскому времени. Это будет четвёртое мадридское дерби в рамках этого кубкового турнира. До этого оба клуба одержали по одной победе, а еще один поединок был сведен в мировую.