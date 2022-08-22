Кто будет судить матч Бенфика – Динамо: киевляне уже проигрывали за его арбитража в Лиссабоне

Динамо сыграет против Бенфики в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Второй матч в Лиссабоне доверили судить французу Клеману Тюрпену.

40-летний Клеман Тюрпен достаточно опытный арбитр. Футбольным арбитражем начал заниматься в 2006 году, в 2008-м уже привлекался к матчам Лиги 1, с 2010-го – арбитр ФИФА. Поэтому именно ему доверили обслуживать матч Бенфика – Динамо, который состоится 23 августа в Лиссабоне.

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Уже судил матч Бенфика – Динамо

Для Тюрпена работа на матче Бенфика – Динамо будет не впервой. Ведь сами соперники между собой сыграли уже семь матчей. И именно на одном из них и являлся главным арбитром Тюрпен. Произошло это в групповом турнире Лиги чемпионов 2016/2017, и тогда "орлы" одержали минимальную победу в Лиссабоне – 1:0.

Проигрывали в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Поражение в Лиссабоне – не единственное негативное воспоминание для "динамовцев" о судействе Тюрпена. Киевляне проиграли и в плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2018/2019 нидерландскому Аяксу на выезде 3:1. А в сезоне 2021/2022 – на выезде испанской Барселоне в группе Лиги чемпионов. Тогда для Тюрпена это был юбилейный 100 матч в рамках турниров под эгидой УЕФА.

Но без побед не обошлось. Тюрпен судил матч между швейцарским Тюном и Динамо в групповом турнире Лиги Европы в сезоне 2013/2014. Тогда Динамо победило на выезде, дважды забив.

Большие матчи

В общем, Тюрпен довольно часто судит на крупных турнирах. Он работал на Евро-2016, Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, ЧМ-2018 и Евро-2020.

Два последних сезона в карьере Тюрпена являются знаковыми. Ему доверили обслуживать финальные матчи еврокубков.

В 2021 году он отсудил финал Лиги Европы, зафиксировав победу в серии пенальти испанского Вильярреала над английским Манчестер Юнайтед.

В 2022 году на "Стад де Франс" в Париже был главным арбитром финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и мадридским Реалом, где победу одержали "сливочные".