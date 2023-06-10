В преддверии боя между украинцем Сергеем Деревянченко и Хайме Мунгией состоялась церемония взвешивания. На ней организаторы напомнили миру чей Крым.

Бой между украинцем Сергеем Деревянченко (14-4, 10 KO) и экс-чемпионом мира в первом среднем весе мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО) состоится в Калифорнии на Тойота-Арена 10 июня. На церемонии взвешивания перед боем оба боксера показали одинаковый результат — 75,8 кг и вошли в лимит второй средней весовой категории.

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База от организаторов

Организаторы поединка за титул WBC Silver в среднем весе представили украинского бойца на церемонии взвешивания перед боем. "Сергей Деревянченко, Крым, Украина" – объявил ринг-анонсер боя.

Как видим, весь цивилизованный мир знает, кому принадлежал, принадлежит и будет принадлежать наш прекрасный полуостров.

. 37-летний Деревянченко родился именно в Крыму – в городе Феодосия.

Весь вечер бокса, главным поединком которого и станет бой украинца и мексиканца, будет транслировать стриминговый сервис DAZN.