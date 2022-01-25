Кривцов о Петракове в сборной: атмосфера в команде, конфликт с Малиновским и требования

Защитник Сергей Кривцов уже десять лет выступает за сборную Украины по футболу. Поэтому пережил немало тренеров главной команды. И может сравнить разных наставников.

О Петракове

С августа 2021 года сборную Украины по футболу возглавляет Александр Петраков. Он на этом посту заменил Андрея Шевченко, который работал с "сине-желтыми" пять лет.

"Многое изменилось. Но сейчас снова вернулись к этой тактике 4-3-3, при которой мы играли с Андреем Шевченко. Есть, конечно, свои моменты, но в плане атмосферы в коллективе ничего не изменилось. Все так же прекрасно. Петраков – прекрасный мужчина, и это прекрасно видно в интервью. Знаете, есть тренеры с хитростью. Это не о нем. Открытый человек, с которым можно честно поговорить. Он честно все в глаза расскажет, и ты к нему испытываешь доверие", – рассказал Сергей Кривцов.

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Правда такая открытость тренера привела к конфликту с полузащитником Русланом Малиновским. Правда впоследствии его таки удалось уладить.

Он работал с ребятами, которые вряд ли могли ему ответить – с юношами в сборной. Здесь он попал сразу в национальную сборную на людей, у которых есть имя в футболе, у которых есть свой авторитет. Я думаю, он был не готов к такому. Думаю, в дальнейшем таких ситуаций не будет,

– убежден Кривцов.

По словам защитника, никто из футболистов не высказывался против назначения Петракова. Кроме того, он получил немалую поддержку от игроков и лидеров команды, среди которых Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

"Никто не препятствовал, не говорил: "ой, кто это пришел?". Все всё слушали и выполняли то, что он от нас требовал", – отметил Кривцов.

Впереди на Петракова в сборной Украины ожидает важный матч – 24 марта против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира. Если сборная Украины победит в этом матче, то за путевку на Мундиаль сыграет против победителя пары Уэльс – Австрия.