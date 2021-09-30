Кривбасс возглавит Бабич: один из лидеров Первой лиги забраковал вариант с Григорчуком
Источник:Футбол 1/2/3
Один из лидеров Первой лиги Украины Кривбасс уволил Геннадия Приходько с кресла главного тренера команды. Его преемником станет опытный Александр Бабич.
Новый вызов для Бабича
Кривбасс указал на дверь Геннадию Приходько после разгромной домашней победы от харьковского Металлиста (0:5). По информации Футбол NEWS, команду возглавит 42-летний Александр Бабич.
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Сейчас стороны находятся на стадии переговоров. Все идет к тому, что специалист станет новым наставником одного из лидеров Первой лиги.Следует отметить, что после провала в игре с Металлистом фанаты Кривбасса провели серьезный разговор с футболистами и Приходько. Ультрас требовал отдавать все силы на поле, потому что им стыдно смотреть на такую беззубую игру команды, которую она демонстрирует в последних матчах.
Сейчас специалист находится без клуба. Ранее возглавлял Мариуполь и Черноморец, работал футбольным экспертом на телеканалах Футбол 1/2/3.
Руководство Кривбасса рассматривало сразу несколько вариантов на пост главного тренера – Романа Григорчука, Владимира Шарана и Романа Санжара. Но глаз упал именно на бывшего наставника "азовцев". Ранее сообщалось, что к 11-му туру Кривбасс будет готовить Андрей Купцов, который временно будет исполнять обязанности главного тренера команды.
- Кривбасс после 10 туров идет на втором месте в турнирной таблице. Клуб уступает лишь харьковскому Металлисту, который опережает их уже на 8 очков.
- Следующий матч команда из Кривого Рога проведет на выезде против Оболонь-Бровар (1 октября).