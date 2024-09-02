Кривбасс – Шахтер: известно, когда состоится сорванный россиянами матч УПЛ

В Украине во время полномасштабной агрессии со стороны России продолжают играть в футбол. Для безопасности болельщиков и команд матчи могут быть прерваны.

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч между Кривбассом и Шахтером в рамках 5-го тура Украинской Премьер-Лиги. Из-за воздушной тревоги игру в Кривом Роге было решено прервать.

Читайте также Россияне сорвали центральный матч 5-го тура УПЛ между Кривбассом и Шахтером

Когда будет доигран матч Кривбасс – Шахтер

Сообщают о том, что возникли сложности по поиску свободной даты для доигрывания сорванного матча россиянами в Кривом Роге. Это связано с плотным календарем "горняков" в Лиге чемпионов и перерывами на матчи сборных.

Поэтому было принято решение, что прерванный из-за воздушной тревоги, матч 5-го тура УПЛ будет доигран в 2025 году, весной. Также вчера состоялось экстренное голосование на котором представитель донецкого клуба настаивал доиграть матч.

Отметим, что матч начался в 18:00, а воздушная тревога, которая началась в начале второго тайма, закончилась в 22:15. Через десять минут началась следующая.

В итоге матч был перенесен. Донецкий клуб на момент остановки игры выигрывал у хозяев поля 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Тарас Степаненко.

