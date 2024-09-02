У неділю, 1 вересня, відбувся матч між Кривбасом та Шахтарем у рамках 5-го туру Української Прем'єр-Ліги. Через повітряну тривогу гру у Кривому Розі було вирішено перервати.

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Коли буде дограно матч Кривбас – Шахтар

Повідомляють про те, що виникли складнощі щодо пошуку вільної дати для догравання зірваного матча росіянами у Кривому Розі. Це пов'язане з щільним календарем "гірників" в Лізі чемпіонів та перервами на матчі збірних.

Тому було прийнято рішення, що перерваний через повітряну тривогу, матч 5-го туру УПЛ буде дограно у 2025 році, навесні. Також учора відбулось екстрене голосування на якому представник донецького клуба наполягав дограти матч.

Зазначимо, що матч розпочався о 18:00, а повітряна тривога, яка почалась на початку другого тайму, закінчилась о 22:15. За десять хвилин почалась наступна.

У підсумку матч було перенесено. Донецький клуб на момент зупинки гри вигравав у господарів поля 1:0. Автором єдиного забитого м'яча став Тарас Степаненко.

