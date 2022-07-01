Возрожденный Кривбасс серьезно усилился перед возвращением в УПЛ

Криворожский клуб пополняет свой состав перед началом нового сезона. Кривбасс подписал уже шесть новичков.

Добавят команде опыта

Последние два подписания можно назвать звездными для клуба. Футболки Кривбасса одели бывший футболист сборной Украины Дмитрий Хомченовский и Виталий Вернидуб, сын главного тренера Юрия Вернидуба, недавно возглавивший команду из Кривого Рога.

Интересно узнать Заря презентовала новый тренерский штаб

Оба опытных футболиста уже раньше играли за Кривбасс. Хомченовский выступал в марте 2010-го до конца того же года. Вернидуб-младший – шесть месяцев в 2017 году.

Последним клубом в карьере Вернидуба стала Заря, за которую в прошлом сезоне отыграл 18 матчей, в которых отличился одним ассистом и 10 желтыми карточками.

Хомченовский тоже является бывшим игроком Зари, за которую в сезоне-2021/2022 провел 22 поединка. За сыгранное время сделал одну голевую передачу.

Ранее Кривбасс усилился Тимуром Стецьковым, Андреем Понедельниковым, Тимуром Кораблином и Денисом Устименко. Это первые новички команды, которой теперь руководствоваться Юрий Вернидуб. Отметим, что наставник будет совмещать работу в Кривбассе со службой в ВСУ в Кривом Роге.

Напомним, что Кривбасс впервые возвращается после своего возрождения в УПЛ. В прошлом сезоне, который война окончила досрочно, криворожский клуб стал вторым в Первой лиге Украины.