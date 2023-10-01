Кривбасс – Рух: онлайн-трансляция матча УПЛ

В воскресенье, 1 октября, состоится матч между Кривбассом и Рухом, которые идут среди лидеров УПЛ. Онлайн-трансляцию противостояния можно посмотреть на сайте 24 Канала.

В УПЛ проходят матчи 9 тура сезона 2023-2024. В одном из матчей воскресенья криворожский Кривбасс будет принимать львовский Рух. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

По теме Черноморец не смог переиграть Зорю и потерял шанс догнать Шахтер

Кривбасс может выйти на первое место

Команда Юрия Вернидуба удивила фанатов этого сезона. После поражения от Александрии в стартовом матче "красно-белые" идут без существенных осечек. Кривбасс отобрал очки у Шахтера, сыграл вничью с Оболонью, а также одержал пять побед.

Благодаря этому криворожцы закрепились на второй строчке в УПЛ. А после того, как Шахтер уступил Ворскли, Кривбасс может выйти в лидеры Для этого достаточно не проиграть Руху.

Подопечные Пономарева затормозили

Львовяне тоже неплохо начали сезон. Команда Пономарева стартовала с трех побед подряд, но после этого забуксовала – три очка в четырех матчах.

Читайте также Кубок снова не Львову: Рух драматически вылетел из-за автогола капитана на последней минуте – видео

При этом львовяне, как Кривбасс, сыграли вничью с Шахтером. Пока Рух занимает пятое место и вряд ли сможет обойти кого-то по итогу этого тура.

Смотрите матч Кривбасс – Рух онлайн