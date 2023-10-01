Камбек в три мяча за пять минут: Кривбасс проиграл Руху и потерял шансы на первое место – видео

Судьба криворожского клуба была в их руках и ногах. Но вот помешали львовяне.

Кривбасс – Рух 1:3

Голы: Илич, 42 – Рунич, 63, 68, Климчук, 66

Кривбасс и Рух провели встречу в рамках 9-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "желто-черные". Львовяне изрядно насолили команде из Кривого Рога, пишет 24 Канал.

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С ног на голову

Кривбасс и Рух, которые являются главными сенсациями нынешнего розыгрыша УПЛ, сошлись в очной встрече, которая очень важна. Криворожскому коллективу хватало переиграть "желто-черных", чтобы сбросить Шахтер (сенсационно уступил Ворскли 1:2) с первой строчки. Однако в соперниках "бело-красно-черных" был не менее мотивирован львовский клуб, который после невероятного начала сезона также готов вести борьбу не только за еврокубки, но и за призовые места.

Кривбасс уверенно шел к своей цели, забив гол в первом тайме. Криворожский коллектив часто атаковал своего оппонента, но за целый матч нанес всего один удар в створ ворот, который и стал результативным. "Бело-красно-черных" во второй половине встречи ожидал шок. Игроки Руха вложили все свои силы в 5 минут второго тайма и смогли устроить невероятный камбэк, оформив сразу 3 мяча и морально уничтожив оппонента.

Таким образом, Кривбасс остался на второй строчке в УПЛ (17 баллов), отставая от Шахтера всего на 1 пункт, однако криворожскому клубу в спину дышат Черноморец (16 пунктов) и Полесье (15 очков, матч в запасе). Рух, в свою очередь, сыграл всего 8 матчей, но вот уже оказалось на 4-й строчке (15 очков). Если львовяне с победой настигнут тур, то могут оказаться и на первом месте.

Видеообзор матча Кривбасс – Рух