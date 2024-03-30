Борьба за чемпионство продолжается: Кривбасс одержал "сухую" победу в УПЛ и не отпустил Шахтер

Команда Юрия Вернидуба не имела проблем с аутсайдером УПЛ Вересом. Победа позволила Кривбассу продолжить идти на уровне с Шахтером.

Верес – Кривбасс 0:2

Голы: Кучеренко, 54 (автогол), Лунев, 89.

После международной паузы в чемпионате Украины начался 22 тур УПЛ. В последней встрече субботы аутсайдер турнирной таблицы Верес принимал одного из лидеров Кривбасс, пишет 24 канал.

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Кривбасс почти не пропускает

Криворожане неплохо начали 2024 год. Если вынести за скобки поражение 2:5 от Шахтера, то подопечные Вернидуба одержали три "сухие" победы в этой части сезона. Верес же получил четыре балла в 5-ти играх и смог подняться из зоны прямого вылета.

Впрочем, в матче против Кривбасса ровенчане были явным аутсайдером. Гости с первых минут захватили инициативу, а перед перерывом остались в большинстве из-за удаления Кухарука.

Свое дело подопечные Вернидуба сделали во втором тайме, тем более соперник и сам помог Кривбассу выйти вперед. Кучеренко срезал мяч в собственные ворота после прострела от Дибанго.

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Добить Верес удалось Луневу под занавес игры. Максим воспользовался неуверенным выходом Паста и поразил ворота с 30-35 метров. Поэтому Кривбасс продолжает насухо побеждать в 2024 году.

Команда Вернидуба сохранила равное количество баллов с Шахтером, но у дончан есть два матча в запасе. Верес остается 14-ым, но уже в воскресенье его может опередить Металлист 1925 в случае непроигрыша Зари.